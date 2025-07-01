В теплицах Московской области с начала года собрали более 70 тыс. тонн овощей
Свыше 70 тысяч тонн овощей защищённого грунта собрали аграрии Подмосковья за первые шесть месяцев текущего года, наибольшую часть урожая составляют огурцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За полгода объём производства овощей защищенного грунта в Московской области превысил 70 тысяч тонн. Наши аграрии собрали 46,6 тысяч тонн огурцов, 22,2 тысяч тонн томатов и более 1,2 тысяч тонн прочих культур – это баклажаны, перец, зелёные листовые салаты», — отметил глава подмосковного Минсельхозпрода Сергей Двойных.В министерстве отметили, что в теплицах Московской области выращивают разные сорта овощей: длинноплодные, среднеплодные и корткоплодные огурцы, томаты черри, сливовидные и круглые помидоры и пр.