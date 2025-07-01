В теплицах Московской области с начала года собрали более 70 тыс. тонн овощей

01 июля 2025, 13:02

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Свыше 70 тысяч тонн овощей защищённого грунта собрали аграрии Подмосковья за первые шесть месяцев текущего года, наибольшую часть урожая составляют огурцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.







«За полгода объём производства овощей защищенного грунта в Московской области превысил 70 тысяч тонн. Наши аграрии собрали 46,6 тысяч тонн огурцов, 22,2 тысяч тонн томатов и более 1,2 тысяч тонн прочих культур – это баклажаны, перец, зелёные листовые салаты», — отметил глава подмосковного Минсельхозпрода Сергей Двойных.