Новый завод по производству сыра в Дмитровском округе запустят до конца года
Завод по производству сыров и сухих молочных продуктов строит в агропарке «Сырная долина» на территории Дмитровского округа компания «Звезда Подмосковья». Завершить реализацию проекта планируется в конце текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Объём инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в полтора миллиарда рублей. На предприятии планируется ежегодно выпускать 4,5 тысяч тонн сыра и 14,6 тысяч тонн сыворотки», — говорится в сообщении.Благодаря новому производству в округе появится ещё 135 рабочих мест.
Глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных отметил, что Московская область с 2021 года занимает лидерские позиции по производству сыра в стране. В настоящее время в этой отрасли работают 50 фермерских хозяйств и более 50 промышленных предприятий.