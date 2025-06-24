Новый завод по производству сыра в Дмитровском округе запустят до конца года

24 июня 2025, 11:43

оригинал Фото: istockphoto.com/Vital Hil

Завод по производству сыров и сухих молочных продуктов строит в агропарке «Сырная долина» на территории Дмитровского округа компания «Звезда Подмосковья». Завершить реализацию проекта планируется в конце текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Объём инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в полтора миллиарда рублей. На предприятии планируется ежегодно выпускать 4,5 тысяч тонн сыра и 14,6 тысяч тонн сыворотки», — говорится в сообщении.