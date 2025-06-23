Открыт прием заявок на Всероссийскую премию для молодых медиаталантов «ШУМ»

23 июня 2025, 15:23

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Начался прием заявок на Всероссийскую молодежную премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Инициатива направлена на поддержку молодых авторов из различных регионов страны и развитие единого медиасообщества, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.