Открыт прием заявок на Всероссийскую премию для молодых медиаталантов «ШУМ»

Начался прием заявок на Всероссийскую молодежную премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Инициатива направлена на поддержку молодых авторов из различных регионов страны и развитие единого медиасообщества, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В 2025 году премия будет присуждаться в 12 номинациях. Среди них — «Родной край», где оцениваются проекты о внутреннем туризме и сельских территориях, а также «Достояние России», включающая работы на темы сельского хозяйства, промышленности и других ключевых отраслей экономики.
К участию приглашаются молодые авторы от 14 до 35 лет: студенты, начинающие и профессиональные журналисты, блогеры и медиапродюсеры. В конкурс принимаются различные форматы: статьи, блоги, видеоматериалы, подкасты, документальные фильмы и посты в социальных сетях. Обязательное условие — материалы должны быть опубликованы в открытом доступе в период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года.
Подать заявку можно до 17 августа на официальном сайте премии. Победители в каждой из номинаций получат денежные призы. Церемония награждения состоится 25 октября в Национальном центре «Россия».
По информации Минсельхозпрода Московской области, в состав экспертного совета премии вошли признанные специалисты в сфере медиа: редакторы, представители пресс-служб, преподаватели профильных вузов и руководители коммуникационных агентств. Это обеспечит высокий профессиональный уровень оценки конкурсных работ.
Премия «ШУМ» призвана стать важной стартовой площадкой для молодых авторов, желающих заявить о себе и получить поддержку на федеральном уровне.