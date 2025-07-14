Молодых аграриев Подмосковья приглашают на сельхозфорум

14 июля 2025, 14:34

Фото: istockphoto.com/Jevtic

Молодёжный сельскохозяйственный форум «АГРОпродвижение» состоится в сентябре в Тульской области. К участию приглашаются представители всех российских регионов, включая Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.





В программу форума войдут образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, участники познакомятся с самой современной сельскохозяйственной техникой и ведущими российскими предприятиями в сфере АПК.

«В форуме могут принять участие студенты сельскохозяйственных специальностей и молодые специалисты агропромышленного комплекса. Возраст участников — от 19 до 35 лет. Ожидается, что на форму придет около 800 человек», — говорится в сообщении.