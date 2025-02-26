Молодым госслужащим Подмосковья напомнили о главной цели их работы

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Специальный молодёжный форум «На государственной службе» для госслужащих прокуратуры Московской области, подмосковных главком МЧС и МВД, ГАИ, ФНС, а также муниципальных администраций, начался в Красногорске. Участников форума поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Я приветствую молодых людей, которые приняли решение служить своей стране, Подмосковью. Судя по форме, здесь люди очень разных благородных профессий — те, кто обеспечивает безопасность движения, те, кто спасает, наши юристы, волонтёры. Студенты муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель нашего мероприятия — познакомиться с вами, попросить спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы», — сказал Андрей Воробьёв.О ключевых задачах форума рассказал также один из его инициаторов — прокурор Московской области Сергей Забатурин.
«Коридор восприятия окружающей действительности для многих молодых госслужащих немножко сужен. И максимум чего они хотят добиться своей службой — это профессиональной самореализации. А идеи служения в философском, может быть даже метафизическом измерении остаются за боротом внимания молодых чиновников, правоохранителей, «государевых людей». И мне кажется крайне важным выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы. Посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живём и быть способными к принятию правильных решений. (…) Любите Отечество, служите Отечеству и помните, что каждый гражданин, который обратился к вам за помощью — это часть этого Отечества», — напутствовал участников Форума Сергей Забатурин.Спикерами форума являются философ и политолог Александр Дугин, кинорежиссёр, народный артист РФ Никита Михалков, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак и пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).
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Лев Каштанов