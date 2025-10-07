В Московской области День беременных отметили экскурсиями и лекциями

07 октября 2025, 18:52

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных роддомах и перинатальных центрах прошли мероприятия ко Дню беременных, который отмечают 7 октября. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.





В родовспомогательных учреждениях провели дни открытых дверей, лекции и экскурсии. Беременным ответили на вопросы, касающиеся родов и первых месяцев жизни малыша.

«В Подмосковье особое внимание уделяют медицинской помощи женщинам, ожидающим ребёнка. В женских консультациях действует услуга индивидуального сопровождения беременности. Личный помощник расскажет, как записаться на приём, скрининг, ответит на волнующие вопросы. Ежегодно мамами в Московской области становятся более 70 тысяч женщин. Важно, чтобы каждая была окружена вниманием и заботой», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.