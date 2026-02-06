Молодым семьям из Подмосковья округа вручили жилищные сертификаты

Достижения.рф

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилищные сертификаты вручили 11 молодым семьям в Пушкинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.



В число обладателей сертификатов вошли две семьи участников специальной военной операции и две многодетные семьи.

«Претендовать на жилищные сертификаты могут семьи, подходящие по нескольким критериям. В частности, возраст супругов должен быть меньше 35 лет, они должны проживать в Московской области, нуждаться в жилье и иметь доходы, которые позволят оплатить 65% стоимости жилья или взять кредит на эту сумму», — говорится в сообщении.
Жилищный сертификат можно использовать для покупки квартиры или дома на территории Подмосковья. Программа «Обеспечение жильём молодых семей» реализуется во всех округах региона.
Лев Каштанов

