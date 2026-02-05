В Балашихе лось попытался проникнуть в многоэтажку и был накормлен жильцами
Жильцы балашихинского квартала Изумрудный стали свидетелями визита дикого животного. Камера видеонаблюдения системы «Безопасный регион» на подъезде жилого дома зафиксировала появление молодого лося, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Возможно, сохатый искал укрытие от холода и пищу. Люди угостили лесного обитателя кормом, после чего тот спокойно удалился.
«Это не первый случай появления лосей в населённых пунктах Подмосковья на этой неделе. Причинами могли стать сильные морозы, глубокий снег и недостаток еды. Животные вынуждены искать пропитание у человеческого жилья», – отметили в ГУРБ.Там напомнили главное правило при встрече с лесными животными: сохранять спокойствие, не пытаться подойти близко или пугать их.
Обычно лоси сами уходят из населённых пунктов. Но если зверь проявляет агрессию или по какой-то причине не может сам покинуть территорию, нужно позвонить в экстренную службу по номеру 112.