В подольском ЖК «Новая Щербинка» построили школу на 500 мест
Школу, рассчитанную на 500 учеников, построили в ЖК «Новая Щербинка» на территории городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Общая площадь здания составляет более 12,3 тыс. квадратных метров. Там размещаются 20 учебных кабинетов для учеников с первого по 11-й классы, два спортивных зала, актовый зал на 200 зрителей, библиотека и столовая на 250 мест с пищеблоком», — говорится в сообщении.На пришкольной территории обустроили спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками, ямой для прыжков в длину и тренажёрами. Установили также детские игровые площадки.