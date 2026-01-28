Молодым семьям Подмосковья вручили жилищные сертификаты

28 января 2026, 09:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Московской области продолжают поддерживать молодые семьи. В нескольких муниципалитетах региона им вручили жилищные сертификаты, которые помогут решить квартирный вопрос уже в этом году. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.