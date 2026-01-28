Молодым семьям Подмосковья вручили жилищные сертификаты
В Московской области продолжают поддерживать молодые семьи. В нескольких муниципалитетах региона им вручили жилищные сертификаты, которые помогут решить квартирный вопрос уже в этом году. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.
В Луховицах сертификаты на приобретение жилья получили шесть молодых семей. Теперь они смогут купить квартиру или дом в любом округе Подмосковья.
В Наро-Фоминском округе участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Жилище» стали 18 семей. Свидетельства о праве на социальную выплату получили восемь из них — три многодетные семьи и пять семей участников СВО.
В Красногорске вручили 11 жилищных сертификатов. Их обладатели планируют решить жилищный вопрос уже в этом году. В Волоколамске сертификат получила одна семья — новоселье там ожидают уже в ближайшее время.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» помогает частично оплатить покупку жилья. Государство компенсирует часть расчетной стоимости квартиры или дома, а оставшуюся сумму семья оплачивает самостоятельно или с помощью ипотечного кредита.
Чтобы принять участие в программе, необходимо соответствовать нескольким условиям. Возраст супругов не должен превышать 35 лет. Семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий, проживать в Московской области и иметь доходы или возможность оформить кредит для оплаты оставшихся 65% стоимости жилья.
