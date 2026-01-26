Мособлводоканал провел более 600 профилактических работ за неделю

26 января 2026, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На прошлой неделе специалисты Мособлводоканала провели более 600 профилактических работ по всей Московской области, несмотря на морозы. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





В центре внимания была плановая подготовка и обслуживание инженерной инфраструктуры. За семь дней сотрудники предприятия устранили 231 засор канализационных сетей, выполнили 185 плановых мероприятий, отремонтировали 49 участков трубопроводов холодного водоснабжения и провели 25 работ на ключевых объектах — канализационных насосных станциях и водозаборных сооружениях.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Работы охватили несколько муниципалитетов. В Рошале специалисты очистили оборудование канализационной насосной станции, в Электростали промыли и подготовили системы водоснабжения, а в поселках Мишеронский и Черусти заменили трубы и отремонтировали колодцы.



Наибольшую нагрузку приняли ключевые объекты:

Куровские очистные сооружения — 163 работы;

Шатурский водоканал — 135 работ;

Орехово-Зуевский водоканал — 103 работы;

Электростальский водоканал — 65 работ;

Электрогорские коммунальные системы — 53 работы.