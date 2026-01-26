Мособлводоканал провел более 600 профилактических работ за неделю
На прошлой неделе специалисты Мособлводоканала провели более 600 профилактических работ по всей Московской области, несмотря на морозы. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.
В центре внимания была плановая подготовка и обслуживание инженерной инфраструктуры. За семь дней сотрудники предприятия устранили 231 засор канализационных сетей, выполнили 185 плановых мероприятий, отремонтировали 49 участков трубопроводов холодного водоснабжения и провели 25 работ на ключевых объектах — канализационных насосных станциях и водозаборных сооружениях.
Работы охватили несколько муниципалитетов. В Рошале специалисты очистили оборудование канализационной насосной станции, в Электростали промыли и подготовили системы водоснабжения, а в поселках Мишеронский и Черусти заменили трубы и отремонтировали колодцы.
Наибольшую нагрузку приняли ключевые объекты:
- Куровские очистные сооружения — 163 работы;
- Шатурский водоканал — 135 работ;
- Орехово-Зуевский водоканал — 103 работы;
- Электростальский водоканал — 65 работ;
- Электрогорские коммунальные системы — 53 работы.