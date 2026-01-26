Достижения.рф

Мособлводоканал провел более 600 профилактических работ за неделю

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На прошлой неделе специалисты Мособлводоканала провели более 600 профилактических работ по всей Московской области, несмотря на морозы. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.



В центре внимания была плановая подготовка и обслуживание инженерной инфраструктуры. За семь дней сотрудники предприятия устранили 231 засор канализационных сетей, выполнили 185 плановых мероприятий, отремонтировали 49 участков трубопроводов холодного водоснабжения и провели 25 работ на ключевых объектах — канализационных насосных станциях и водозаборных сооружениях.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Работы охватили несколько муниципалитетов. В Рошале специалисты очистили оборудование канализационной насосной станции, в Электростали промыли и подготовили системы водоснабжения, а в поселках Мишеронский и Черусти заменили трубы и отремонтировали колодцы.

Наибольшую нагрузку приняли ключевые объекты:
  • Куровские очистные сооружения — 163 работы;
  • Шатурский водоканал — 135 работ;
  • Орехово-Зуевский водоканал — 103 работы;
  • Электростальский водоканал — 65 работ;
  • Электрогорские коммунальные системы — 53 работы.
Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Для защиты сетей от морозов специалисты снизили теплопотери на станциях, усилили контроль автоматики на насосных и предотвратили замерзание на очистных сооружениях. Проведённые профилактические мероприятия обеспечили устойчивую работу водоснабжения и канализации в холодный период.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0