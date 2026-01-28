В Ленинском округе поставили на кадастр детсад на 250 мест
Детский сад на 250 воспитанников, построенный в жилом комплексе «Пригород Лесное» на территории посёлка Мисайлово Ленинского городского округа, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Зданию присвоили адрес: улица Современников, дом №12.
«Общая площадь трёхэтажного детского сада составляет почти три с половиной тысячи квадратных метров. Там расположены десять помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетами, санузлами и раздевалками, а также физкультурный и музыкальный залы, кружковые, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.На прилегающей территории оборудовали десять площадок для прогулок с теневыми навесами и игровыми элементами. А весной здесь поведут озеленение.