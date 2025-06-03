В Шатуре со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны
Мария Никифоровна Кошелева отметила 100-летний юбилей. В праздничный день к ней в гости пришли родные и друзья. Комнаты были наполнены цветами. Дети подарили имениннице 101 гвоздику в знак любви и уважения к матери, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Мария Никифоровна родилась в многодетной семье. В 1943 году была призвана на фронт, где служила связисткой. День Победы она встретила в Польше, после чего работала в госпитале. Именно там она познакомилась с будущим супругом. В конце 1940-х годов семья переехала в Шатурский район, где у них родились двое детей.
Поздравить ветерана Великой Отечественной войны и Почетного жителя муниципального округа Шатура с вековым юбилеем приехали глава округа Николай Прилуцкий, депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов, начальник Окружного управления соцразвития № 9 Мария Четверткова и председатель совета ветеранов Сергей Фролов. Юбиляру были вручены цветы и памятные подарки.
Николай Прилуцкий пожелал Марии Кошелевой крепкого здоровья, жизнелюбия, а также никогда не терять оптимизм и бодрость духа.
Кроме того, поздравления поступили от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Мария Никифоровна поблагодарила всех за внимание и тёплые слова.
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