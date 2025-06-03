В Шатуре со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны

03 июня 2025, 10:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Мария Никифоровна Кошелева отметила 100-летний юбилей. В праздничный день к ней в гости пришли родные и друзья. Комнаты были наполнены цветами. Дети подарили имениннице 101 гвоздику в знак любви и уважения к матери, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.