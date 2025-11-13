Молодогвардейцев Егорьевска наградили за волонтёрскую деятельность

13 ноября 2025, 11:36

Фото: пресс-служба администрации м.о. Егорьевск

20-летие организации «Молодая Гвардия Единой России» отметили в Егорьевске 11 ноября. В ходе мероприятия самым активным молодогвардейцам вручили награды. О этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Праздник состоялся в центре культуры и досуга «Пегас». Ребят поздравил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Викулов. Он пожелал им неиссякаемой энергии и новых свершений.





«Молодогвардейцы помогают людям. Экология, патриотизм, спорт — каждый выбирает свое направление. (…) На мероприятии лучших членов организации наградили медалями, вручили им грамоты и благодарственные письма», — говорится в сообщении.