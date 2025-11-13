Подмосковные Центры здоровья получили более 50 приборов для проверки организма

13 ноября 2025, 10:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

54 прибора для проверки состояния организма и сбора антропометрических параметров поступили в Центры здоровья Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В число приборов вошли глюкометры, ростомеры, стационарные тонометры, спирометры и другие аппараты.





«В Подмосковье работают 27 Центров здоровья, где каждый может пройти комплексную диагностику — поверить состояние дыхательной системы, сделать ЭКГ, измерить уровень сахара и пр., а также получить консультацию врачей по укреплению организма. С января Центрам уже передали 54 единицы медоборудования, а до конца года туда поступят ещё четыре прибора», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.