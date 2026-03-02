Люберецкие активисты доставили в приют для животных около 300 кг кормов и вещей

02 марта 2026, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Груз помощи общим весом почти 300 килограммов, в который вошли корма, одноразовые пелёнки и прочие товары для питомцев, собрали и доставили в приют для бездомных животных «Некрасовка» активисты Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Груз привёз член окружного Совета депутатов и Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы Артём Данилов вместе с учениками Инженерно-технологического лицея и молодогвардейцами.





«Когда в одном месте находятся почти три тысячи собак и более сотни кошек — это огромная ответственность. Мы не только передали около 300 килограммов помощи, но и пообщались с волонтёрами, погуляли с собаками», — рассказал Артём Данилов.