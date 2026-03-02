В Пушкине провели интеллектуальную игру для детсадовцев и их родителей
Интеллектуальную игру «Вместе с мамой, вместе с папой» провели в Образовательном комплексе №11 города Пушкино для детей пяти-семи лет и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в игре приняли 23 семьи. Они разбились на команды и справлялись с заданиями в разных категориях, включая «Музыкальный калейдоскоп», «Моя Россия», «Любимые сказки» и Спорт, ты — жизнь».
«Дети и взрослые вместе искали правильные ответы, поддерживали друг друга и радовались и своему, и чужому успеху», — говорится в сообщении.По итогам состязаний все их участники получили дипломы и игрушечную сову — символ знаний и мудрости.
Ранее сообщалось, что спортсмены из Пушкина стали призёрами Всероссийского турнира по самбо среди юношей 12-14 лет.