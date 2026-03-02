Достижения.рф

В Пушкине провели интеллектуальную игру для детсадовцев и их родителей

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Интеллектуальную игру «Вместе с мамой, вместе с папой» провели в Образовательном комплексе №11 города Пушкино для детей пяти-семи лет и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Участие в игре приняли 23 семьи. Они разбились на команды и справлялись с заданиями в разных категориях, включая «Музыкальный калейдоскоп», «Моя Россия», «Любимые сказки» и Спорт, ты — жизнь».

«Дети и взрослые вместе искали правильные ответы, поддерживали друг друга и радовались и своему, и чужому успеху», — говорится в сообщении.
По итогам состязаний все их участники получили дипломы и игрушечную сову — символ знаний и мудрости.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Пушкина стали призёрами Всероссийского турнира по самбо среди юношей 12-14 лет.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0