В хореографической конференции в Подмосковье приняли участие более 130 человек

02 марта 2026, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 130 человек и 26 танцевальных коллективов из 19 подмосковных округов приняли участие в региональной учебно-практической конференции по хореографии «Формирование навыков исполнительского мастерства в любительском хореографическом коллективе». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Подмосковья.





Мероприятие состоялось в Московском губернском колледже искусств 28 февраля.





«В рамках конференции организовали круглый стол для руководителей хореографических коллективов, на котором обсудили методику подготовки танцовщиков, а также мастер-классы для исполнителей по современному и народному танцу», — говорится в сообщении.