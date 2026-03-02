В хореографической конференции в Подмосковье приняли участие более 130 человек
Свыше 130 человек и 26 танцевальных коллективов из 19 подмосковных округов приняли участие в региональной учебно-практической конференции по хореографии «Формирование навыков исполнительского мастерства в любительском хореографическом коллективе». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Подмосковья.
Мероприятие состоялось в Московском губернском колледже искусств 28 февраля.
«В рамках конференции организовали круглый стол для руководителей хореографических коллективов, на котором обсудили методику подготовки танцовщиков, а также мастер-классы для исполнителей по современному и народному танцу», — говорится в сообщении.Завершающим аккордом стало выступление перед гостями коллективов Московского губернского колледжа искусств.