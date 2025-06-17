В Подмосковье с начала года подали более 26 тыс. онлайн-заявок на работу такси
Более 26,7 тыс. заявлений на получение разрешений деятельности такси подали через подмосковный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Подать заявку могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Московской области. В разрешение перевозчика нужно внести сведения об автомобиле, которые содержатся в подмосковном реестре транспортных средств», — отмечается в сообщении.Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» размещена в разделе «Бизнесу», подразделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Заявитель должен авторизоваться на портале госуслуг, заполнить соответствующую онлайн-форму и прикрепить нужные документы.