В Подмосковье с начала года подали более 26 тыс. онлайн-заявок на работу такси

17 июня 2025, 13:47

оригинал Фото: istockphoto.com/humonia

Более 26,7 тыс. заявлений на получение разрешений деятельности такси подали через подмосковный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







«Подать заявку могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Московской области. В разрешение перевозчика нужно внести сведения об автомобиле, которые содержатся в подмосковном реестре транспортных средств», — отмечается в сообщении.