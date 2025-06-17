В мероприятиях «Активного долголетия» приняли участие 4,5 тыс. жителей Раменского
Около 4,5 тыс. жителей Раменского округа прияли участие в различных мероприятиях, которые провели с начала года в рамках программы «Активное долголетие». Об этом рассказала замглавы округа Елена Ивушкина в ходе оперативного совещания администрации муниципалитета, сообщает окружная пресс-служба.
«По итогам прошлого года программу «Активного долголетия» в Раменском посетили 12 тысяч 728 человек. В 2025 году активность участников ещё выше: по ситуации на середину июня проведено уже 3618 мероприятий с общим охватом 4500 жителей пенсионного возраста», — сказала Елена Ивушкина.Для участия в мероприятиях «Активного долголетия» пенсионерам и предпенсионерам следует обратиться в отдел мер социальной поддержки администрации округа по телефону +7-496-461-74-23. Кроме того, любое мероприятие из списка на сайте программы можно посетить самостоятельно, для этого достаточно иметь соцкарту жителя Московской области.