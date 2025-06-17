В мероприятиях «Активного долголетия» приняли участие 4,5 тыс. жителей Раменского

17 июня 2025, 14:06

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Около 4,5 тыс. жителей Раменского округа прияли участие в различных мероприятиях, которые провели с начала года в рамках программы «Активное долголетие». Об этом рассказала замглавы округа Елена Ивушкина в ходе оперативного совещания администрации муниципалитета, сообщает окружная пресс-служба.







«По итогам прошлого года программу «Активного долголетия» в Раменском посетили 12 тысяч 728 человек. В 2025 году активность участников ещё выше: по ситуации на середину июня проведено уже 3618 мероприятий с общим охватом 4500 жителей пенсионного возраста», — сказала Елена Ивушкина.