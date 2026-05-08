Молодой человек попался на краже косметики из подмосковного магазина
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего жителя Ногинска при попытке похитить косметику из магазина в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал о происшествии поступил из городского гипермаркета.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что покупатель сложил в сумку тональные кремы, помады и парфюмерную продукцию известных брендов и пошёл к выходу, минуя кассы. Общая стоимость неоплаченных товаров составила более 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека на выходе из торговой точки и передали его полиции. Выяснилось, что на счету задержанного уже есть судимость за аналогичное преступление.