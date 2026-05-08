В банке Германии захватили заложников

В городе Зинциг на западе Германии неизвестный удерживает заложника в отделении «Фольксбанка». Об этом пишет телеграм-канал Baza.



По предварительной информации, злоумышленник перехватил сотрудника инкассации, который утром прибыл в центр небольшого городка с денежными средствами. В настоящее время преступник и его заложник находятся в хранилище банка.

Здание финансового учреждения блокировано полицией. На место происшествия уже выдвинулась группа спецназа.

Накануне россиян взяли в заложники в Грузии, захватчика уже задержали.

Никита Кротов

