В банке Германии захватили заложников
Неизвестный захватил заложников в Зинциге на западе Германии
В городе Зинциг на западе Германии неизвестный удерживает заложника в отделении «Фольксбанка». Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По предварительной информации, злоумышленник перехватил сотрудника инкассации, который утром прибыл в центр небольшого городка с денежными средствами. В настоящее время преступник и его заложник находятся в хранилище банка.
Здание финансового учреждения блокировано полицией. На место происшествия уже выдвинулась группа спецназа.
Накануне россиян взяли в заложники в Грузии, захватчика уже задержали.
Читайте также: