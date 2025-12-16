В Ленинском округе построили монолит детского сада на 330 мест
В жилом комплексе «1-й Южный» в Ленинском городском округе продолжают строительство детского сада на 330 мест. Девелопер ГК ФСК завершил возведение монолитного каркаса трехэтажного здания. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.
Строительство начали весной этого года. Сейчас застройщик перешел к фасадным работам и следующему этапу внутреннего обустройства.
Площадь будущего детского сада составит 4 600 м². В здании разместят игровые группы, залы для музыки и спорта, кабинеты для занятий, медицинский блок, столовую и прачечную. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, а еще установят теневые навесы для прогулок.
Сдать детский сад планируют в 2026 году. Жилой комплекс «1-й Южный» развивают как полноценный городской квартал. Для жителей здесь построят две школы, три детских сада, включая этот объект, поликлинику, а также обустроят пешеходный бульвар с дендрарием.
Подмосковные застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — строят социнфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.
