В Ленинском округе построили монолит детского сада на 330 мест

16 декабря 2025, 09:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «1-й Южный» в Ленинском городском округе продолжают строительство детского сада на 330 мест. Девелопер ГК ФСК завершил возведение монолитного каркаса трехэтажного здания. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.