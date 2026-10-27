Молодой врач Домодедовской больницы во второй день работы спас мужчину от удушья

27 октября 2026, 22:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Клинический ординатор первого года Марк Берарди уже на старте карьеры в Домодедовской больнице проявил себя как профессионал. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Марк окончил Кубанский государственный медицинский университет и проходит обучение в ФМБА России. Он совмещает работу терапевтом приёмного отделения стационара №1 с клинической практикой в кардиологическом отделении Домодедовской больницы.

«Уже во второй рабочий день молодого доктора в приёмное отделение поступил 45-летний мужчина с нарастающей аллергической реакцией. Отёк дыхательных путей стремительно прогрессировал, грозя перейти в отёк Квинке – состояние, при котором человек может задохнуться из-за перекрытия гортани. Помощь была оказана немедленно», – рассказали в ведомстве.