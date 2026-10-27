Молодой врач Домодедовской больницы во второй день работы спас мужчину от удушья
Клинический ординатор первого года Марк Берарди уже на старте карьеры в Домодедовской больнице проявил себя как профессионал. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Марк окончил Кубанский государственный медицинский университет и проходит обучение в ФМБА России. Он совмещает работу терапевтом приёмного отделения стационара №1 с клинической практикой в кардиологическом отделении Домодедовской больницы.
«Уже во второй рабочий день молодого доктора в приёмное отделение поступил 45-летний мужчина с нарастающей аллергической реакцией. Отёк дыхательных путей стремительно прогрессировал, грозя перейти в отёк Квинке – состояние, при котором человек может задохнуться из-за перекрытия гортани. Помощь была оказана немедленно», – рассказали в ведомстве.Пациенту ввели препараты для снятия отёка, восстановления дыхания и подавления аллергической реакции. Для устранения кислородного голодания он вдыхал увлажнённый кислород.
Мужчина быстро пошёл на поправку и отказался от госпитализации. Через два часа доктор лично позвонил ему и убедился в хорошем самочувствии.