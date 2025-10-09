Санавиация Подмосковья перевезла более 800 пациентов с начала года

09 октября 2025, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Вертолёты санавиации помогают врачам региона доставлять больных между больницами и спасать людей после аварий и других чрезвычайных происшествий, рассказали в подмосковном Минздраве.





Всего с начала года вертолёты санитарной авиации совершили 824 вылета и перевезли 803 человека. Это на 139 вылетов больше, чем за аналогичный период прошлого года.





«В Московской области для оказания экстренной медицинской помощи задействованы 3 вертолёта санитарной авиации, позволяющие в кратчайшие сроки доставить пациента в медучреждение. Один из вертолётов применяется для транспортировки детей в Центр Рошаля», — отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

