В Ликино-Дулёве снесли два обветшавших жилых дома

16 сентября 2025, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Два двухэтажных многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли на Комсомольской улице в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





В шлакоблочных домах с деревянными перекрытиями 1949 и 1952 годов постройки было расположено 36 квартир. Общая площадь домов составляла более 1,1 тыс. квадратных метров.





«Обследование выявило высокий уровень износа конструкций, поэтому здания признали аварийными и непригодными для жизни. В конце 2024 года жильцов оттуда переселили в построенный для них дом на Октябрьской улице, а обветшавшие здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.