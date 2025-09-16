В Ликино-Дулёве снесли два обветшавших жилых дома
Два двухэтажных многоквартирных дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли на Комсомольской улице в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
В шлакоблочных домах с деревянными перекрытиями 1949 и 1952 годов постройки было расположено 36 квартир. Общая площадь домов составляла более 1,1 тыс. квадратных метров.
«Обследование выявило высокий уровень износа конструкций, поэтому здания признали аварийными и непригодными для жизни. В конце 2024 года жильцов оттуда переселили в построенный для них дом на Октябрьской улице, а обветшавшие здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Снос авариных домов завершили в августе. Сейчас территория, которую они занимали, очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившийся участок, администрация округа примет в ближайшее время.