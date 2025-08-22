Молодёжь Дмитрова отметила День флага флешмобом в народных костюмах
Яркий патриотический флешмоб провела молодёжь Дмитровского муниципального округа в честь Дня государственного флага России. Ребята станцевали в народных костюмах и с триколорами в руках. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Мероприятие состоялось на площадке молодёжного центра «КвАРТал».
«Молодые люди проявляют активную гражданскую позицию и глубокое уважение к государственной символике. Это вызывает искреннюю радость. Особенно важно, что ребята становятся инициаторами и организаторами таких ярких событий», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.Участниками флешмоба стали дмитровские молодогвардейцы и активисты «движения Первых». А благодаря тому, что танцевальные движения флешмоба были несложными, присоединиться к акции могли все желающие.