Молодёжь Дмитрова отметила День флага флешмобом в народных костюмах

22 августа 2025, 16:22

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

Яркий патриотический флешмоб провела молодёжь Дмитровского муниципального округа в честь Дня государственного флага России. Ребята станцевали в народных костюмах и с триколорами в руках. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Мероприятие состоялось на площадке молодёжного центра «КвАРТал».





«Молодые люди проявляют активную гражданскую позицию и глубокое уважение к государственной символике. Это вызывает искреннюю радость. Особенно важно, что ребята становятся инициаторами и организаторами таких ярких событий», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.