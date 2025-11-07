Молодёжь Подмосковья и Беларуси объединит культурные инициативы

07 ноября 2025, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

6 ноября в Москве студенты-активисты «Движения первых» Павлово-Посадского техникума и делегация учащихся «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почёта» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» из Республики Беларусь встретились для обсуждения дальнейших совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.