Молодёжь Подмосковья и Беларуси объединит культурные инициативы
6 ноября в Москве студенты-активисты «Движения первых» Павлово-Посадского техникума и делегация учащихся «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почёта» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» из Республики Беларусь встретились для обсуждения дальнейших совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Встреча прошла на площадке павильона «Космос» на ВДНХ, где студенты и преподаватели обсудили вопросы международного взаимодействия и обмена опытом в сфере образования. Ребята разработали план проведения совместных проектов и мероприятий, направленных на развитие дружеских и культурных связей между молодёжью двух стран.
Общение было действительно тёплым и дружеским. Студенты делились своими идеями, достижениями и планами. Это позволило заложить основу для будущего продуктивного сотрудничества.
