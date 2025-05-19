Образовательные заезды арт-кластера «Таврида» будут проводить в новом формате

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В Крыму с июня по сентябрь будут проводиться занятия летних школ Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
«Это те самые образовательные заезды, но в новом формате. Мы пересмотрели программу прошлых лет и собрали для вас семидневные культурно-просветительские интенсивы. На них эксперты разных областей творческих индустрий делятся своими знаниями и опытом», – рассказали в пресс-службе.4-10 июня состоится летняя школа, посвящённая 110-летию со дня рождения композитора Георгия Свиридова.
12-18 июня запланирована летняя школа к 90-летию со дня рождения театрального актёра и режиссёра Олега Табакова.
22-28 июня пройдёт летняя школа, посвящённая крымскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.
3-9 июля организуют летнюю школу, посвящённую советскому юношескому писателю и военкору Аркадию Гайдару.
13-19 июля летняя школа будет посвящена отцу советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной отрасли.
24-31 июля состоится летняя школа «Репетиционная база фестиваля молодого искусства».
15-21 августа летнюю школу посвятят 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского.
6-12 сентября летняя школа будет посвящена 105-летию со дня рождения художника мультипликационного кино Леонида Шварцмана.
17-23 сентября планируется летняя школа, посвящённая перекрёстным годам культуры России и Китая.
Все подробности можно узнать на сайте.
Обучение будет для участников бесплатным. При проведении летней школы на территории арт-кластера «Таврида» также будут бесплатно предоставлять трансфер, питание и проживание.
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Лора Луганская