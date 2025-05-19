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Образовательные заезды арт-кластера «Таврида» будут проводить в новом формате

Фото: t.me/mimp_mo

Фото: t.me/mimp_mo

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В Крыму с июня по сентябрь будут проводиться занятия летних школ Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
«Это те самые образовательные заезды, но в новом формате. Мы пересмотрели программу прошлых лет и собрали для вас семидневные культурно-просветительские интенсивы. На них эксперты разных областей творческих индустрий делятся своими знаниями и опытом», – рассказали в пресс-службе.
4-10 июня состоится летняя школа, посвящённая 110-летию со дня рождения композитора Георгия Свиридова.

12-18 июня запланирована летняя школа к 90-летию со дня рождения театрального актёра и режиссёра Олега Табакова.

22-28 июня пройдёт летняя школа, посвящённая крымскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

3-9 июля организуют летнюю школу, посвящённую советскому юношескому писателю и военкору Аркадию Гайдару.

13-19 июля летняя школа будет посвящена отцу советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной отрасли.

24-31 июля состоится летняя школа «Репетиционная база фестиваля молодого искусства».

15-21 августа летнюю школу посвятят 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского.

6-12 сентября летняя школа будет посвящена 105-летию со дня рождения художника мультипликационного кино Леонида Шварцмана.

17-23 сентября планируется летняя школа, посвящённая перекрёстным годам культуры России и Китая.

Все подробности можно узнать на сайте.

Обучение будет для участников бесплатным. При проведении летней школы на территории арт-кластера «Таврида» также будут бесплатно предоставлять трансфер, питание и проживание.

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В реанимации Люберецкой больницы спасли пациента с полиорганной недостаточностью
19 мая 2025, 13:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой областной больницы спасли пациента с интоксикацией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила с стационар 31-летнего молодого человека в состоянии комы. У него было затруднено дыхание.
«Проведя пациенту компьютерную томографию головного мозга и грудной клетки, мы обнаружили двустороннюю пневмонию. Результаты анализов крови указывали на полиорганную недостаточность. Это сбой сразу нескольких систем в организме, когда отказывают такие жизненно важные органы как почки и печень. Причиной стало действие неустановленного токсического вещества», – пояснил заведующий отделением реанимации стационара №3 Люберецкой областной больницы Алексей Шориков.
Врачи перевели молодого человека на искусственную вентиляцию лёгких, и через сутки дыхательную деятельность удалось восстановить. Одновременно его подключили к аппарату искусственной почки и стали очищать организм от действия токсина. Кроме того, молодой человек получал курс антибиотиков.

Когда пациент пришёл в сознание, ему провели дополнительные обследования. По результатам рентгена брюшной полости стало ясно, что у мужчины на фоне длительной интоксикации произошел разрыв кишечника.
«Пациенту экстренно была выполнена операция. Хирурги удалили повреждённый участок тонкой кишки и наложили стому для выведения содержимого кишечника. После длительного лечения в реанимации больного перевели в отделение хирургии для восстановления», – рассказал Шориков.
Сейчас пациента уже выписали. Однако ему ещё предстоит операция по удалению калоприёмника.

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В Доме-музее Вячеслава Тихонова открылся театральный фестиваль «Летние звёзды»
19 мая 2025, 12:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Доме-музее Вячеслава Тихонова открыли II Театральный фестиваль «Летние звёзды». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Гости церемонии познакомились с миниатюрой «Ревизор» творческого коллектива «Арт-сцена» МОУ «Гимназия» и спектаклем «Дети войны» театральной студии «Домино» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культурного развития «Некрасовский» филиала сельского дома культуры «Бригантина». Публика высоко оценила выступления театральных коллективов», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фестиваль «Летние звёзды» проходит в Павлово-Посадском городском округе с 17 мая по 30 августа в выходные дни. Участниками стали творческие организации, студии и мастерские разных направлений из Павлово-Посадского городского округа и из других городов Подмосковья.

Афишу фестиваля можно найти на сайтах Дома-музея Вячеслава Тихонова и администрации Павлово-Посадского городского округа.

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#культура
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#подмосковье
#московская область
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В Павловском Посаде прошла премьера спектакля детской студии «СказкаГрад»
19 мая 2025, 11:42

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Детский театральный коллектив «СказкаГрад» из Павлово-Посадского городского округа представил новый спектакль «Малютка из цветка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Юные артисты прекрасно справились с ролями. Молодым талантам удалось передать всю глубину эмоций героев. Зрители переживали вместе с персонажами радостные моменты и преодолевали трудности. Не оставила равнодушных и подборка костюмов – каждый элемент, продуманный до мелочей, создавал неповторимую визуальную гармонию», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Успех «Малютки из цветка» стал возможным благодаря режиссёру-постановщику Елене Давыдовой.
«В театре не бывает неважных ролей. Каждый житель волшебного мира добавлял особый шарм. На кувшинках в многоголосом хоре пели очаровательные лягушки. Розы, ромашки и незабудки в саду цветочницы мило покачивали красивыми головками. Всё в этой сказке было окутано очарованием. В ней даже колоритный жук и деловые гусеницы вызывали восторг у зрителей», – сказала депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Анна Суница.
По её словам, старая сказка была прочитана по-новому, и это было прекрасно.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

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Пак временно сменил Аубакирова на посту главы Жуковского
19 мая 2025, 11:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Борис Аубакиров покинул пост главы городского округа Жуковский. Об этом сообщили в пресс-служба администрации муниципалитета.
«Аубакиров досрочно сложил полномочия главы Жуковского. Эту должность он занимал с 16 декабря 2023 года. Временно исполнять полномочия руководителя муниципалитета будет Андроник Пак», – говорится в сообщении.
Ранее Пак возглавлял городской округ Дзержинский. В конце пошлого года муниципалитета вошел в состав городского округа Люберцы.

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Росгвардейцы задержали Подмосковье изобретательного магазинного вора
19 мая 2025, 11:15

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Ленинском городском округе подозреваемого в краже из магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Посетитель сложил в продуктовую корзину одежду, керамический нож, две банки кофе и бакалейные товары. Однако работники службы безопасности заметили по камерам видеонаблюдения, что на кассе самообслуживания покупатель оплатил лишь две позиции с низкой стоимостью. Остальной товар на общую сумму более 4 тыс. рублей он просто сложил в пакет и направился к выходу», – рассказали в пресс-службе.
Сработали тревожная сигнализация. Прибывшие сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали полиции. По факту кражи проводится проверка.

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