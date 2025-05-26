Подмосковная молодёжь может принять участие в работе арт-кластера «Таврида»

Фото: сайт tavrida.art
Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» при поддержке Росмолодёжи молодежи развивает арт-кластер «Таврида». Как сообщается на сайте АНО, это платформа возможностей для молодых деятелей культуры и искусства.
«Платформа объединяет летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Мероприятия арт-кластера реализуются с 2015-го, а с текущего года включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети», – отмечается на сайте.Участие в проектах арт-кластера бесплатное, отбор участников проходит на конкурсной основе. Целевая аудитория – творческая молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет.
В 2025 году Летние школы Академии творческих индустрий «Меганом» пройдут с июня по сентябрь. Каждая школа включает несколько творческих направлений.
Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдёт с 1 по 3 августа 2025 года в Крыму на территории арт-кластера.
Все подробности можно узнать на сайте АНО.
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