Молодёжь Подмосковья приглашают на конкурс «Моя профессия – ИТ»
Открылся приём заявок на новый сезон всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет, в том числе — из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Целью конкурса является поиск и поддержка специалистов в сфере информационных технологий, а также популяризация ИТ-профессий среди школьников и студентов.
«Участникам предложат образовательные курсы по трём направлениям: разработка, дизайн и менеджмент. Кроме того, участники будут решать практические задачи от партнёров проекта», — говорится в сообщении.Конкурс будет проводиться по двум направлениям: «Школьники» – для команд, состоящих из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет и «Специалисты» – для команд от трех до пяти человек в возрасте от 16 лет: студентов вузов и колледжей, а также работающих специалистов.
Заявки на участие принимаются на сайте конкурса.