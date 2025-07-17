Молодёжь Подмосковья приглашают на конкурс «Моя профессия – ИТ»

17 июля 2025, 11:33

Фото: пресс-служба проекта «Моя профессия – ИТ»

Открылся приём заявок на новый сезон всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет, в том числе — из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





Целью конкурса является поиск и поддержка специалистов в сфере информационных технологий, а также популяризация ИТ-профессий среди школьников и студентов.





«Участникам предложат образовательные курсы по трём направлениям: разработка, дизайн и менеджмент. Кроме того, участники будут решать практические задачи от партнёров проекта», — говорится в сообщении.