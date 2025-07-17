Достижения.рф

Вывоз ненужных вещей в Подмосковье заказали более 1,6 тыс. раз

оригинал Фото: istockphoto.com/trekandshoot

Более 1,6 тыс. раз жители Московской области воспользовались региональным сервисом по вывозу ненужных вещей с момента его запуска в августе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



Сервис доступен на областном портале госуслуг, также можно подать заявку через мобильное приложение «Добродел».

«Всего за почти год работы сервиса было выполнено 1650 заказов на вывоз ненужных вещей. С помощью сервиса на переработку было передано почти 50 тонн вторичных ресурсов», — говорится в сообщении.
Заявки на вывоз принимаются круглосуточно. Лимита на количество вещей нет, но все предметы необходимо указать. Написать нужно также адрес и желаемые дату и время вывоза вещей. После этого с заявителем свяжется специалист сервиса для уточнения деталей. Услуга платная.
Лев Каштанов

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