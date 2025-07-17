Вывоз ненужных вещей в Подмосковье заказали более 1,6 тыс. раз
Более 1,6 тыс. раз жители Московской области воспользовались региональным сервисом по вывозу ненужных вещей с момента его запуска в августе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Сервис доступен на областном портале госуслуг, также можно подать заявку через мобильное приложение «Добродел».
«Всего за почти год работы сервиса было выполнено 1650 заказов на вывоз ненужных вещей. С помощью сервиса на переработку было передано почти 50 тонн вторичных ресурсов», — говорится в сообщении.Заявки на вывоз принимаются круглосуточно. Лимита на количество вещей нет, но все предметы необходимо указать. Написать нужно также адрес и желаемые дату и время вывоза вещей. После этого с заявителем свяжется специалист сервиса для уточнения деталей. Услуга платная.