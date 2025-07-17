Вывоз ненужных вещей в Подмосковье заказали более 1,6 тыс. раз

17 июля 2025, 10:42

оригинал Фото: istockphoto.com/trekandshoot

Более 1,6 тыс. раз жители Московской области воспользовались региональным сервисом по вывозу ненужных вещей с момента его запуска в августе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Сервис доступен на областном портале госуслуг, также можно подать заявку через мобильное приложение «Добродел».





«Всего за почти год работы сервиса было выполнено 1650 заказов на вывоз ненужных вещей. С помощью сервиса на переработку было передано почти 50 тонн вторичных ресурсов», — говорится в сообщении.