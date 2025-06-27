Пирс с прокатом сапов и катамаранов создадут к 130-летию парка Талалихина
В Подольске к 130-летию парка Талалихина, которое будет отмечаться в 2026 году, планируют создать пирс с прокатом сапов и катамаранов. Там также устроят ретроспективную фотовыставку, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В 1896 году парк открыли для всех горожан, и он быстро превратился в центр общественной жизни. Планируем обустроить зону барбекю и фудкорт, открыть новые кафе, установить арт-объекты. К юбилею подготовим выставку под открытым небом с историей парка в снимках. Следующим летом расширим зону пирса, где будет работать прокат сапов и катамаранов», – поделился планами глава муниципалитета Григорий Артамонов.Как рассказали в администрации, сейчас парк является для жителей Подольска любимым пространством для прогулок, встреч и заключения браков. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва там провели реконструкцию, сохранив атмосферу и историческое наследие территории.