Пирс с прокатом сапов и катамаранов создадут к 130-летию парка Талалихина

27 июня 2025, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске к 130-летию парка Талалихина, которое будет отмечаться в 2026 году, планируют создать пирс с прокатом сапов и катамаранов. Там также устроят ретроспективную фотовыставку, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«В 1896 году парк открыли для всех горожан, и он быстро превратился в центр общественной жизни. Планируем обустроить зону барбекю и фудкорт, открыть новые кафе, установить арт-объекты. К юбилею подготовим выставку под открытым небом с историей парка в снимках. Следующим летом расширим зону пирса, где будет работать прокат сапов и катамаранов», – поделился планами глава муниципалитета Григорий Артамонов.