Жителям Подмосковья напомнили о возможности проголосовать дистанционно
Проголосовать на выборах в Госдуму, Мособлдуму и в окружные Советы депутатов жители Московской области могут как традиционно — на избирательных участках, так и в онлайн-режиме. Об этом рассказал руководитель исполкома подмосковного отделения «Единой России», депутат регионального парламента Денис Перепелицын, сообщает пресс-служба партии.
Для того, чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), необходимо заранее подать заявку через портал «Госулсуги». Приём заявлений завершится сегодня, 14 сентября, в полночь.
«Онлайн-голосование — это отличная возможность для каждого жителя Подмосковья исполнить свой гражданский долг в удобное время и в любом месте: будь то работа, дача или поездка. ДЭГ экономит время и при этом гарантирует абсолютную безопасность, прозрачность и тайну голосования», — сказа Перепелицын.Он добавил, что такой формат волеизъявления становится всё более популярным.
Выборы будут проходить три дня — 18, 19 и 20 сентября.