На ВЗУ в Электростали установили новый насос
Новый глубинный насос установили на водозаборном узле №7 в Электростали специалисты Мосводоканала. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
ВЗУ №7 — один из семи узлов, которые обеспечивают водой город с населением свыше 140 тысяч жителей.
«Глубинный насос является главным элементов водозаборного узла. Именно он качает воду из глубоких подземных горизонтов и подаёт её в систему водоснабжения. От глубинного насоса зависит и качество, и напор воды в кранах», — говорится в сообщении.Установка нового оборудования защитит жителей от перебоев с водой, при этом эксплуатационные расходы снизятся за счёт роста эффективности. Насос долговечен и рассчитан на работу в сложных условиях.