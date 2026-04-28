На ВЗУ в Электростали установили новый насос

28 апреля 2026, 13:21

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Новый глубинный насос установили на водозаборном узле №7 в Электростали специалисты Мосводоканала. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





ВЗУ №7 — один из семи узлов, которые обеспечивают водой город с населением свыше 140 тысяч жителей.





«Глубинный насос является главным элементов водозаборного узла. Именно он качает воду из глубоких подземных горизонтов и подаёт её в систему водоснабжения. От глубинного насоса зависит и качество, и напор воды в кранах», — говорится в сообщении.