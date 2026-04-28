Юные артисты из Павловского Посада завоевали награды конкурса «Праздник цирка»
Несколько наград и Гран-при получил коллектив цирковой студии «Пилигрим» из Павловского Посада на V детском фестивале — форуме любительского искусства «Праздник цирка – 2026». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие проходило в Москве 26 апреля. В конкурсной программе участвовали ребята из Москвы и других российских регионов. Соревнования проходили в дисциплинах «дрессировка», «атлетика», «фокусы», «клоунада», «эквилибристика», «жонглирование» и «гимнастика».
«Гран-при получил номер «Пилигрима» под названием «Фраг», — говорится в сообщении.Кроме того, Злата Клементьева стала лауреатом третьей степени, групповые номера «Спортивный марш» и «Девчата» — лауреатами первой степени, а «Жёлтые ботинки» — лауреатом второй степени. «Спортивный марш» также удостоился спецприза жюри.