Юные артисты из Павловского Посада завоевали награды конкурса «Праздник цирка»

28 апреля 2026, 15:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Несколько наград и Гран-при получил коллектив цирковой студии «Пилигрим» из Павловского Посада на V детском фестивале — форуме любительского искусства «Праздник цирка – 2026». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие проходило в Москве 26 апреля. В конкурсной программе участвовали ребята из Москвы и других российских регионов. Соревнования проходили в дисциплинах «дрессировка», «атлетика», «фокусы», «клоунада», «эквилибристика», «жонглирование» и «гимнастика».





«Гран-при получил номер «Пилигрима» под названием «Фраг», — говорится в сообщении.