Молодёжь Подмосковья приглашают в историческую экспедицию на остров Шумшу

19 марта 2026, 12:15

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Пять исторических экспедиций на остров Шумшу проведут для молодёжных групп в июле-августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.





Остров Шумшу стал местом последней крупной битвы Второй мировой войны, где советские войска одержали победу над милитаристской Японией.





«В прошлом году историю острова изучали более 100 молодых поисковиков. Результаты их работы уже используются в музеях, школах и вузах как методические пособия. В этом году исследования продолжатся», — сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.