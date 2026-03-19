Стартовала регистрация на Всероссийский конгресс «5П Детская медицина»

В Москве 24–26 марта пройдёт VII Всероссийский конгресс «5П Детская медицина»
С 24 по 26 марта 2026 года в Москве состоится VII Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина». Тема мероприятия — «Здоровый ребёнок — миссия выполнима». Конгресс объединит педиатров, неонатологов, детских хирургов и других специалистов.



Участники обсудят диагностику и лечение редких заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и болезнь Гоше. Отдельный блок посвятят цифровой трансформации: эксперты рассмотрят внедрение искусственного интеллекта в педиатрии и развитие телемедицины. Впервые пройдёт стратегическая сессия о применении ИИ в здравоохранении.

В программе:

  • респираторная медицина (ОРВИ, астма, пневмонии);
  • детская хирургия и неонатология;
  • IV Всероссийский форум медицинских сестер;
  • мультидисциплинарные секции по гастроэнтерологии, аллергологии и кардиологии.
Конгресс пройдёт в гибридном формате. 24–25 марта запланированы очные мероприятия в Holiday Inn Moscow Sokolniki, 26 марта — онлайн-программа. Регистрация открыта по ссылке.
Ольга Щелокова

