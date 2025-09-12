Учительница из Мытищ стала лауреатом всероссийского профессионального конкурса

12 сентября 2025, 12:01

оригинал Наталья Белова (фото: пресс-служба Минобразования МО)

Преподавательница из школы №19 в округе Мытищи Наталья Белова вошла в число лауреатов всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» по итогам первого тура его заключительного этапа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.





Всего в ходе конкурсных испытаний были определены 15 лауреатов среди учителей и 15 лауреатов среди воспитателей.





«На конкурсе преподаватели демонстрировали свои методические разработки, уроки и образовательные мероприятия», — отмечается в сообщении.