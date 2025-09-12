Учительница из Мытищ стала лауреатом всероссийского профессионального конкурса
Преподавательница из школы №19 в округе Мытищи Наталья Белова вошла в число лауреатов всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» по итогам первого тура его заключительного этапа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Всего в ходе конкурсных испытаний были определены 15 лауреатов среди учителей и 15 лауреатов среди воспитателей.
«На конкурсе преподаватели демонстрировали свои методические разработки, уроки и образовательные мероприятия», — отмечается в сообщении.Участие в конкурсе в этом году приняли учителя и воспитатели из 87 регионов России, представляющие 37 родных языков.
Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проводится в России с 2022 года по инициативе Минпросвещения РФ.