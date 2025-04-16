Молодёжь Подмосковья пригласили на новый сезон проекта «Профразвитие»

Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»
Стартовал третий сезон проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей», принять в нём участие приглашается молодёжь из разных регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба проекта.
«В третьем сезоне участникам предложат обновлённую программу стажировок в ведущих компаниях страны, кроме того, им будет доступно посещение различных курсов и карьерные мероприятия. Молодым людям также обеспечат поддержку на всех этапах — от создания резюме до выхода на рынок труда», — говорится в сообщении.Отмечается, что участниками третьего сезона «Профразвития» могут стать молодые специалисты, а также совершеннолетние студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов. Регистрация открыта на сайте проекта.
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