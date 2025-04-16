Молодёжь Подмосковья пригласили на новый сезон проекта «Профразвитие»

Капитальный ремонт планируется провести в стационаре больницы города Клин на улице Победы, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.