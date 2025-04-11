Назван топ-5 социально значимых подмосковных проектов, получивших гранты

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В Подмосковье определили пять НКО, которые лучше всех реализовали проекты, получившие грантовую поддержку Министерства информации и молодёжной политики региона и Фонда президентских грантов в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Московской области зарегистрировано более 10 тысяч НКО по таким направлениям, как культура и искусство, социальная защита, молодёжная политика. Каждая делает важные и добрые дела, которые развивают наш регион. Мы стараемся поддерживать наши НКО. Главная мера – наш совместный с Фондом президентских грантов. Конкурс проводится с 2021 года. В 2022-м субсидии на развитие гражданского общества в регионе получил 41 социально значимый проект. Всего было выделено более 70 млн рублей», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.НКО, получившие субсидии, реализовывали свои проекты в течение двух лет. Среди них выделили топ-5 лучших.
Один из них – проект «Стратегия поиска работы. Социальный контракт – давайте разбираться вместе». Он направлен на обучение финансовой грамотности представителей незащищённых групп отцов. Это отцы-одиночки, отцы, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, отцы, у которых есть риски остаться без работы. Всего обучение прошли более 250 мужчин.
Среди получивших субсидию – проект «Акселератор проектов молодёжи «Безграничная молодёжь». Этот обучающий онлайн-ресурс нацелен на развитие предпринимательских навыков с учётом отечественной специфики ведения бизнеса в сферах IT, креативных индустрий и гостеприимства. Проект адресован молодёжи Подмосковья в возрасте 16-24 лет, в том числе с инвалидностью. По итогам реализации проекта обучение прошли более 200 ребят.
Другой яркой инициативой стал проект «Открывая музей» – обеспечение доступности культурного достояния и повышение уровня культурного просвещения молодёжи». В рамках него было создано виртуальное пространство для Единого музейного портала Московской области, а также музея-заповедника Петра Чайковского и Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. Заходя на сайт, пользователь мог отправится в виртуальный тур по музею.
Среди победителей также проект «Региональный образовательный центр неформального образования», разработанный командой волонтёров Подмосковья. За время реализации проекта подготовлено 120 «Тренеров неформального образования». После обучения тренеры провели более 72 образовательных тренингов и мастер-классов в городах региона.
В топ-5 вошел проект Молодой Гвардии Единой России «НЕтеатральный двор». Это образовательно-просветительская площадка по поддержке непрофессиональных актёров Орехово-Зуева. Всего команда собрала порядка 50 заявок на участие. Активисты провели четырёхмесячную школу театрального искусства с детьми разного возраста.
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Лора Луганская