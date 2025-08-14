Студенты могут продлить льготную карту «Стрелка» через приложение «Добродел»

14 августа 2025, 11:39

оригинал Фото: медиасток.рф

Право на использование подмосковной транспортной карты «Стрелка» учащегося необходимо подтвердить до 25 августа. Сделать это можно через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Для продления карты нужно зайти в раздел приложения «Услуги», подраздел «Все услуги» — «Прочее» — «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка».





«Среди целей обращения нужно выбрать «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации», заполнить заявление и отправить его», — говорится в сообщении.