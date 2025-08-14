Студенты могут продлить льготную карту «Стрелка» через приложение «Добродел»
Право на использование подмосковной транспортной карты «Стрелка» учащегося необходимо подтвердить до 25 августа. Сделать это можно через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Для продления карты нужно зайти в раздел приложения «Услуги», подраздел «Все услуги» — «Прочее» — «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка».
«Среди целей обращения нужно выбрать «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации», заполнить заявление и отправить его», — говорится в сообщении.Если «Стрелка» привязана к банковской карте «МИР», нужно подать соответствующую заявку на льготу. Это можно будет сделать после 25 августа.
В министерстве отметили, что школьникам и студентам колледжей заявление подавать не надо: право на льготный проезд им продлевают в автоматическом режиме.