Студенты могут продлить льготную карту «Стрелка» через приложение «Добродел»

оригинал Фото: медиасток.рф

Право на использование подмосковной транспортной карты «Стрелка» учащегося необходимо подтвердить до 25 августа. Сделать это можно через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.



Для продления карты нужно зайти в раздел приложения «Услуги», подраздел «Все услуги» — «Прочее» — «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка».

«Среди целей обращения нужно выбрать «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации», заполнить заявление и отправить его», — говорится в сообщении.
Если «Стрелка» привязана к банковской карте «МИР», нужно подать соответствующую заявку на льготу. Это можно будет сделать после 25 августа.

В министерстве отметили, что школьникам и студентам колледжей заявление подавать не надо: право на льготный проезд им продлевают в автоматическом режиме.
Лев Каштанов

