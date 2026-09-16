Молодёжь приглашают на сентябрьский велопробег в Раменском

16 сентября 2026, 17:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском округе 20 сентября проведут молодёжный велопробег, маршрут которого свяжет знаковые места муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.





Велопробег начнётся в полдень. К участию приглашается молодёжь в возрасте от 16 до 40 лет. Участники стартуют у Казанского храма в Раменском, далее проследуют к Сергиевскому храму в посёлке Кратово, посетят Кратовское озеро и вернутся к точке старта.

«Велопробег – это не соревнование в классическом смысле. Участники едут в своём темпе. Задача – не победить, а получить удовольствие от поездки, общения и совместного преодоления дистанции», – отметили в администрации.