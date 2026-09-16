В Коломне после капремонта открылась детская музыкальная школа

16 сентября 2026, 17:14

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

15 сентября в Коломне возобновила работу после капитального ремонта Центральная детская музыкальная школа имени А.А. Алябьева, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.