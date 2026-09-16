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В Коломне после капремонта открылась детская музыкальная школа

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

15 сентября в Коломне возобновила работу после капитального ремонта Центральная детская музыкальная школа имени А.А. Алябьева, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



В школе дети осваивают фортепиано, народные инструменты — гитару, баян, аккордеон и домру, а также скрипку, виолончель, хоровое пение и духовые инструменты — трубу и саксофон. В ходе капремонта специалисты утеплили и обновили фасад, заменили окна и инженерные и коммунальные системы.

Также модернизировали охранную и пожарную сигнализации и систему «Безопасный регион». В помещениях провели перепланировку и новую отделку, а между учебными классами установили звукоизоляцию. В здании также появилась приточно-вытяжная вентиляция.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Прилегающую к школе территорию благоустроили. Сегодня в музыкальной школе занимаются более 600 детей. Коллектив насчитывает 60 сотрудников, в том числе 44 преподавателя. Ученики регулярно выступают на городских творческих мероприятиях и представляют Коломну на конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.

Капитальный ремонт школы провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
Дайана Хусинова

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