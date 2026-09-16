Подмосковный токсиколог Козиев рассказал, как не отравиться грибными заготовками

16 сентября 2026, 17:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Грибной сезон – время тихой охоты и домашних заготовок. Однако даже привычные маринованные или консервированные грибы могут стать причиной тяжёлого отравления. Об этом предупредил главный внештатный токсиколог Минздрава Подмосковья Михаил Козиев.





Он рассказал, какие ошибки при сборе и приготовлении грибов могут привести к отравлению, а также как распознать опасные симптомы.

«Ошибки при кулинарной обработке – одна из самых частых причин отравления грибами. После сбора их нужно очистить от земли, тщательно промыть, а некоторые виды замочить или отварить. Воду после отваривания необходимо слить. Особую осторожность следует соблюдать с домашними грибными консервами. Они относятся к продуктам высокого риска по ботулизму. Споры возбудителя могут попасть в грибы ещё на этапе сбора, а герметичная банка создаст условия для образования ботулотоксина», – отметил Козиев.

«Если после употребления грибов человеку стало плохо, по возможности нужно сохранить остатки продукта или блюда и сообщить врачу, где и когда они были приобретены или приготовлены, когда и в каком количестве употреблены. Эта информация поможет установить причину состояния», – добавил Козиев.