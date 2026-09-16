Подмосковный токсиколог Козиев рассказал, как не отравиться грибными заготовками
Грибной сезон – время тихой охоты и домашних заготовок. Однако даже привычные маринованные или консервированные грибы могут стать причиной тяжёлого отравления. Об этом предупредил главный внештатный токсиколог Минздрава Подмосковья Михаил Козиев.
Он рассказал, какие ошибки при сборе и приготовлении грибов могут привести к отравлению, а также как распознать опасные симптомы.
«Ошибки при кулинарной обработке – одна из самых частых причин отравления грибами. После сбора их нужно очистить от земли, тщательно промыть, а некоторые виды замочить или отварить. Воду после отваривания необходимо слить. Особую осторожность следует соблюдать с домашними грибными консервами. Они относятся к продуктам высокого риска по ботулизму. Споры возбудителя могут попасть в грибы ещё на этапе сбора, а герметичная банка создаст условия для образования ботулотоксина», – отметил Козиев.При этом, по его словам, сам токсин не меняет цвет, вкус и запах продукта. Поэтому особенно опасна покупка домашних заготовок на стихийных рынках или у случайных продавцов.
От употребления грибов следует отказаться, если рассол помутнел, появился неприятный запах или банка вздулась. Правильно приготовленные домашние консервы хранятся до 12 месяцев в сухом тёмном месте при температуре от 0 до +25 °C. После вскрытия их нужно держать в холодильнике не более двух – пяти суток.
Первые симптомы после употребления некачественных грибов могут напоминать обычное расстройство пищеварения. Появляются тошнота, рвота, тяжесть или боль в животе, диарея. Если состояние не улучшается в течение двух-трёх дней, усиливается слабость и жажда, возникают неукротимая рвота или обильная водянистая диарея, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Особенно опасны такие характерные для ботулизма симптомы, как «туман» или «пелена» перед глазами, двоение, расплывчатость контуров предметов, мышечная слабость, изменение голоса, нарушение глотания и затруднение дыхания.
«Если после употребления грибов человеку стало плохо, по возможности нужно сохранить остатки продукта или блюда и сообщить врачу, где и когда они были приобретены или приготовлены, когда и в каком количестве употреблены. Эта информация поможет установить причину состояния», – добавил Козиев.
При отравлении нельзя пытаться нейтрализовать токсины народными средствами, принимать препараты без назначения врача или самостоятельно промывать желудок. Самолечение при интоксикации может привести к серьёзным осложнениям.