В Белоозёрском открыли отремонтированный детский сад «Незабудка»

16 сентября 2026, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В детском саду «Незабудка», расположенном на Молодёжной улице в городе Белоозёрский округа Воскресенск, завершили капитальный ремонт. Торжественное открытие обновлённого дошкольного учреждения состоялось в среду, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы провели за счёт бюджета региона в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«В ходе ремонта в здании обновили фасад, входные группы, кровлю, заменили системы электроснабжения и отопления, водопровод, канализацию, сантехнику, двери и окна, провели отделку помещений, модернизировали пищеблок и установили новое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.