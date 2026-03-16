Спасатели провели рейды по безопасности на подмосковные водоёмах
Профилактические рейды по безопасности провели спасатели на водоёмах в трёх округах Подмосковья — Наро-Фоминском, Можайске и Шаховской. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Участники рейда измерили толщину льда и оповестили местных жителей о том, что выходить на ледяную поверхность сейчас опасно.
Он добавил, что сейчас особенно важно уделять внимание безопасности детей: не позволять им играть рядом с водоёмами и не оставлять без присмотра.«В столичный регион пришло аномальное тепло. Из-за этого лёд стремительно тает, становится пористым, появляются полыньи — особенно у берегов и там, где в воду выводятся стоки. Кроме того, снизу лёд истончают родники и подводные течения», — рассказал замначальника теруправления №2 Мособлпожспаса Андрей Образцов.