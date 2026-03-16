В Белоозёрском построят дом для переселенцев из аварийного жилья

16 марта 2026, 14:04

Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилого фонда построят во 2-м микрорайоне города Безоозёрский округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Разрешение на строительство уже получено, работы начнутся в ближайшее время.





«В новостройку переедут люди из 140 квартир общей площадью около 5 700 квадратных метров, расположенных более чем в 30 аварийных домах округа», — говорится в сообщении.