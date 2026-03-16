В Белоозёрском построят дом для переселенцев из аварийного жилья
Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилого фонда построят во 2-м микрорайоне города Безоозёрский округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Разрешение на строительство уже получено, работы начнутся в ближайшее время.
«В новостройку переедут люди из 140 квартир общей площадью около 5 700 квадратных метров, расположенных более чем в 30 аварийных домах округа», — говорится в сообщении.Завершить строительство и передать новосёлами ключи от квартир должны до конца 2027 года.
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе из аварийного жилья в подмосковных округах Солнечногорск и Сергиево-Посадский переселили 327 человек. Общая расселённая площадь составила свыше 4 900 квадратных метров.