Молодёжь Пушкинского встретилась с представителями Мособлдумы
В Пушкинском сотрудники молодёжного центра «Точка притяжения» и «Волонтёры Подмосковья» городского округа встретились с депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом и председателем комитета по образованию, работе с детьми и молодёжью Владимиром Бахтояровым. Об этом сообщает Пушкинское телевидение.
Темой обсуждения стали прошедшие в муниципалитете мероприятия. Помимо этого, поговорили о патриотическом воспитании и Конституции России.
На встрече также прошла торжественная церемония награждения волонтёров благодарственными письмами от Мособлдумы.
