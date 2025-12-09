Молодёжь Пушкинского встретилась с представителями Мособлдумы

09 декабря 2025, 18:26

Фото: Пушкинское телевидение

В Пушкинском сотрудники молодёжного центра «Точка притяжения» и «Волонтёры Подмосковья» городского округа встретились с депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом и председателем комитета по образованию, работе с детьми и молодёжью Владимиром Бахтояровым. Об этом сообщает Пушкинское телевидение.