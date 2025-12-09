Достижения.рф

Молодёжь Пушкинского встретилась с представителями Мособлдумы

Фото: Пушкинское телевидение

В Пушкинском сотрудники молодёжного центра «Точка притяжения» и «Волонтёры Подмосковья» городского округа встретились с депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом и председателем комитета по образованию, работе с детьми и молодёжью Владимиром Бахтояровым. Об этом сообщает Пушкинское телевидение.



Темой обсуждения стали прошедшие в муниципалитете мероприятия. Помимо этого, поговорили о патриотическом воспитании и Конституции России.

На встрече также прошла торжественная церемония награждения волонтёров благодарственными письмами от Мособлдумы.

Лора Луганская

