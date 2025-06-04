Молодёжь Шатуры встретилась с амбассадором Международной премии #МЫВМЕСТЕ
Встречу с амбассадором Международной премии #МЫВМЕСТЕ Петром Галушкиным провели для школьников, студентов и волонтёров Шатуры, мероприятие состоялось в местной модельной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.
Пётр Галушкин стал финалистом премии #МЫВМЕСТЕ в 2019 году, он руководит первым в Московской области «Добро.Центром». Пётр объяснил ребятам, зачем был создан проект «Мы вместе» и что он даёт участникам и обществу.
«Премию присуждают добровольцам, некоммерческим организациям, представителям бизнеса и органов власти. А победителю в номинации «Волонтёр года» премию вручает лично президент России Владимир Путин», — отметил Пётр Галушкин.Он также рассказал участникам встречи, как присоединиться к добровольческим проектам. А тем, кто уже занимается волонтерством, подсказал, в каких сферах они могут принести максимальную пользу обществу и увеличить свои шансы на получение премии.
Заявки на участие в грантовом конкурсе премии #МЫВМЕСТЕ принимаются до 23 июля. Подробная информация размещена на сайте премия.мывместе.рф.