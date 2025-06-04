Молодёжь Шатуры встретилась с амбассадором Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Встречу с амбассадором Международной премии #МЫВМЕСТЕ Петром Галушкиным провели для школьников, студентов и волонтёров Шатуры, мероприятие состоялось в местной модельной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.



Пётр Галушкин стал финалистом премии #МЫВМЕСТЕ в 2019 году, он руководит первым в Московской области «Добро.Центром». Пётр объяснил ребятам, зачем был создан проект «Мы вместе» и что он даёт участникам и обществу.

«Премию присуждают добровольцам, некоммерческим организациям, представителям бизнеса и органов власти. А победителю в номинации «Волонтёр года» премию вручает лично президент России Владимир Путин», — отметил Пётр Галушкин.
Он также рассказал участникам встречи, как присоединиться к добровольческим проектам. А тем, кто уже занимается волонтерством, подсказал, в каких сферах они могут принести максимальную пользу обществу и увеличить свои шансы на получение премии.

Заявки на участие в грантовом конкурсе премии #МЫВМЕСТЕ принимаются до 23 июля. Подробная информация размещена на сайте премия.мывместе.рф.
Лев Каштанов

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