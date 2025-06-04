Молодёжь Шатуры встретилась с амбассадором Международной премии #МЫВМЕСТЕ

04 июня 2025, 14:37

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Встречу с амбассадором Международной премии #МЫВМЕСТЕ Петром Галушкиным провели для школьников, студентов и волонтёров Шатуры, мероприятие состоялось в местной модельной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.





Пётр Галушкин стал финалистом премии #МЫВМЕСТЕ в 2019 году, он руководит первым в Московской области «Добро.Центром». Пётр объяснил ребятам, зачем был создан проект «Мы вместе» и что он даёт участникам и обществу.





«Премию присуждают добровольцам, некоммерческим организациям, представителям бизнеса и органов власти. А победителю в номинации «Волонтёр года» премию вручает лично президент России Владимир Путин», — отметил Пётр Галушкин.